Uma declaração forte de Paul Pogba tornou-se viral nas redes sociais nos últimos dias. O internacional francês, como se sabe, está suspenso por quatro anos, por doping, e aparece num vídeo a dizer que está «morto» e que o jogador Paulo Pogba «já não existe».

Palavras fortes do jogador de 31 anos que já foi apontado como um dos melhores médios do mundo. «Acabou, estou morto. O Paul Pogba já não existe», diz o jogador, num vídeo publicado pela hieTiP Sports e que é acompanhado por imagens do melhores momentos da carreira do jogador no Manchester United, na Juventus e também na seleção francesa, com especial destaque para o título mundial conquistado, na Rússia, em 2018.

Ora veja: