Pepe vai mesmo sair do FC Porto neste verão, apurou o Maisfutebol, apesar das palavras desta sexta-feira do novo treinador dos azuis e brancos, Vítor Bruno, que afirmou que o central internacional português «queria auscultar o corpo no Europeu para depois tomar uma decisão».

O jogador de 41 anos, que termina contrato neste mês de junho, não vai mesmo renovar a ligação ao FC Porto na sua segunda passagem pelo clube, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado esta semana, dando conta de uma sondagem da Arábia Saudita.

Numa altura delicada quanto à situação financeira e sendo que vender alguns ativos valiosos do plantel é praticamente inevitável, o guarda-redes Diogo Costa e o extremo Francisco Conceição podem também, nesse sentido, sair do Dragão neste mercado de transferências.

Conceição, sabe o MF, tem vários interessados – tem, até 15 de julho, cláusula de rescisão de 30 milhões de euros – e a saída é possível, apesar de o jogador não ter intenções de sair do clube.

Já Diogo Costa, que tal como Conceição e Pepe está ao serviço da seleção no Euro 2024, é um dos nomes de grande valia no plantel, tem mercado e pode permitir um encaixe significativo aos cofres dos azuis e brancos.

Além destes, o lateral-esquerdo Wendell é outro dos nomes que pode sair por ter mercado, sendo estes cenários de saída que encaixam (não só, mas também) na dificuldade financeira vivida atualmente pelo FC Porto.