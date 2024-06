Francisco Conceição está em grande destaque na Seleção Nacional, mas também nas notícias sobre o mercado, conhecido que foi o valor da sua cláusula de rescisão, que tem um desconto de 45 para 30 milhões de euros até ao próximo dia de julho.

Com a saída do comando técnico do FC Porto do pai, Sérgio Conceição, como fica o futuro do extremo internacional português?

Vítor Bruno fez questão de pôr água na fervura e salientar a boa relação que tem com o jovem extremo portista. «Conheço o Francisco desde muito pequeno, tenho uma estima muito grande por ele e admiro a forma como trabalha e como foi construindo a sua carreira. Acabou a época a um nível altíssimo. E fico muito orgulhoso por ter sido chamado à seleção [para o Euro 2024]. Agora, ele vai ser tratado como qualquer outro elemento do plantel. Nenhum jogador pode estar acima dos interesses de um clube com a dimensão do FC Porto», começou por dizer o técnico, acrescentando em seguida: «Aproveito para desejar a maior sorte do mundo na Seleção também ao Pepe e ao Diogo Costa, além do Francisco [no Euro 2024]. Que possam regressar apenas no dia 15. Em relação ao Stephen [Eustáquio], ao Evanilson, ao Wendell e ao Pepê [que disputam a Copa América pelas suas seleções], com algum egoísmo da minha parte, desejo que regressem rapidamente. São demasiado importantes e têm de estar connosco.»

Atendendo à situação financeira do clube, Vítor Bruno destacou a importância de apostar cada vez mais também na «prata da casa», que classificou como «ouro da casa».

«Não são soluções de recurso. Havendo valor, é preciso haver coragem de apostar. Não lhes vou dar descanso. A equipa não pode ser só à base de gente jovem. É preciso uma mescla. Mas tenho o sentimento de que há qualidade do outro lado. Se estivermos sempre à espera do momento certo nunca avançamos. Ainda agora foi visto no Europeu de sub-17 o talento que existe. Para além disso, os alvos que vêm de fora têm de ser escolhidos de forma criteriosa e tendo em conta a realidade do clube», concluiu.