Vítor Bruno é o novo treinador do FC Porto, com vínculo válido até 2026. O técnico foi apresentado nesta sexta-feira, no camarote presidencial do Estádio do Dragão. O antigo adjunto de Sérgio Conceição toma a posição de técnico principal, com a saída do ex-futebolista e experienciado treinador natural de Coimbra. A solução para o banco do FC Porto foi encontrada dentro de casa.

«Agradecer a coragem do Presidente de traçar um caminho que penso que vai ser de total sucesso. Aquilo que lhe posso garantir é que a coragem que teve o Sr. Presidente e a restante administração vai ser retribuída por nós, pela equipa técnica, na defesa intransigente do FC Porto. A partir daqui é lutar, juntos, entrelaçados, uns com os outros», disse, de forma breve.

Depois, houve lugar a questões da comunicação social, confessando algum «desconforto» com o fato. «Sei que não seremos em todos os momentos os melhores, nem os mais talentosos, tenho essa noção clara. Mas no trabalho, no querer, na paixão pelo trabalho, seremos imbatíveis», disse.

Questionado sobre algum eventual desentendimento com Sérgio Conceição como o «elefante na sala», durante a apresentação, disse:

«Nós podemos olhar para ele como o elefante, ou como formiga. Depende do olhar que temos perante aquilo que aconteceu. Em relação a esse assunto devo dizer que não me sinto nada confortável, passei uma semana muito difícil, eu e a minha família, de sofrimento, de grande angústia. Não quero alimentar este circo mediático que se levantou. Fiz o que tinha a fazer. Criaram uma novela com capítulos a mais, a meu ver. Adormeço todos os dias sob o aplauso da minha consciência. Dá-me paz interior», afirmou Vítor Bruno.

«Dói-me falar sobre tudo isto e digo-o sem reserva absoluta. Os 13 anos deixam marca. Sou muito grato ao Sérgio, por todo o percurso que fizemos, por momentos difíceis que passámos, em Olhão, em Braga, em Coimbra, em Nantes, em Guimarães, todos eles capitalizando com sucesso, exceção feita ao Vitória, onde não corre tão bem. Estou-lhe eternamente grato. Não guardo rancor a ninguém. Espero que, nos últimos 13 anos, tenha também contribuído com a minha parte para o sucesso do Sérgio», disse ainda, num momento posterior.

Vítor Bruno esteve nos 11 títulos alcançados pelo clube ao longos dos últimos sete anos, ao lado de Sérgio Conceição.

[em atualização]