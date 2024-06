Apurada para os oitavos de final no segundo lugar do Grupo D, atrás da Áustria, a seleção francesa vai ficar na mesma metade do quadro de Portugal e em rota de colisão com a equipa das quinas nos quartos de final do Euro 2024.

Os Bleus entraram para o último jogo do grupo no segundo lugar - em igualdade pontual com os líderes Países Baixos - e mantiveram a posição após o empate com a Polónia (1-1), mas foram ultrapassados pelos austríacos, que bateram a seleção laranja por 3-2 no outro jogo do grupo.

Assim, a seleção francesa vai defrontar o segundo classificado do Grupo E (de Eslováquia, Roménia, Ucrânia e Bélgica) nos oitavos de final. Já a Áustria, que está na metade oposta do quadro, mede forças com o segundo classificado do Grupo F, de Portugal. Os Países Baixos, que se apuraram na terceira posição, jogam com o primeiro classificado do Grupo C (Inglaterra, Dinamarca ou Eslovénia) ou o lider do Grupo E.