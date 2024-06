Francisco Conceição vive por estes dias um turbilhão de emoções: enquanto brilha na Seleção Nacional, o esquerdino tem também um ponto de interrogação em cima do futuro. Isto porque o pai, Sérgio Conceição, saiu do FC Porto, num divórcio que muito o magoou, pelo que toda esta novela não deixa também de atingir o jogador.

Segundo possível saber, de resto, Francisco Conceição não tem intenções de sair do clube. O jovem, apesar do que aconteceu ao pai, quer continuar em casa, a evoluir como jogador, junto dos adeptos que o idolatram.

Apesar disso, as coisas podem não ser tão lineares. Por um lado porque a nova direção, ou a nova equipa técnica, pode não querer a continuidade de Francisco Conceição, forçando-o a procurar um novo rumo. E por outro lado, porque até 15 de julho a cláusula de rescisão do esquerdino é apenas de 30 milhões de euros.

Isto significa que até ao dia a seguir à final do Euro 2024, Francisco Conceição vai custar 30 milhões de euros para quem o quiser comprar, o que pode abrir as perspetivas de uma transferência, sobretudo se o jovem jogador continua a exibir-se ao nível com que terminou a temporada no clube: um nível muito alto.