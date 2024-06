A aproveitar as férias, depois de ter treinado com a seleção nacional para o Euro 2024, Fábio Silva deu uma entrevista ao jornal Relevo, onde falou sobre a transferência do FC Porto para o Wolverhampton, na época de 2020/21, confessando mesmo que quase foi «forçado» a fazê-lo.

«Sabia que não era o momento. Não era minha intenção ir para o Wolverhampton naquela altura, queria ficar mais um ou dois anos no FC Porto. Quase fui forçado», começou por dizer.

«Disseram-me que se eu não fosse me obrigavam a jogar na equipa B e não ajudaria o clube porque eles estavam com pouco dinheiro... não tive escapatória», acrescentou.

Transferido para Inglaterra com apenas 18 anos, e com um custo de 42 milhões, o português tinha acabado de completar a primeira época como profissional, depois de ter jogado um total de 21 jogos.

«Tinha 18 anos e tinha terminado a minha primeira época completa, mas não joguei tudo, apenas 15/20 minutos. Queria ficar no meu clube para ter um impacto maior», disse o avançado.

Por fim, Fábio Silva acrescentou que havia «pessoas envolvidas na transferência» e que acabou por beneficiá-las mais que ao próprio.

«Tive outros interessados, mas tudo visava que eu assinasse com o Wolves. Mais pessoas estiveram envolvidas nessa transferência. Eles meteram mais dinheiro, mas no futebol acontecem coisas nos bastidores que não controlas. Acabou por ser melhor para todos do que para mim», concluiu.

Esta temporada, o futebolista de 21 anos esteve emprestado pelo Wolverhampton ao Rangers, adversário do Benfica na Liga Europa. Ao longo da carreira, também por empréstimo, já vestiu as camisolas do Anderlecht e do PSV.

Após a transferência para Inglaterra, o jovem jogador não se tem conseguido impor no Wolves e ainda tem contrato até 2026, mais duas épocas.