O Rangers, de Fábio Silva, recebeu e venceu este domingo o Kilmarnock, por 4-1, em jogo da 35.ª jornada do campeonato escocês.

Em Glasgow, o início da partida foi de pesadelo para James Tavernier: o capitão da equipa da casa deu vantagem ao adversário aos 12 minutos, com um autogolo, e falhou um penálti aos 24 minutos, na sequência de um lance em que Joe Wright foi expulso e deixou os forasteiros com dez jogadores.

Em superioridade numérica, o Rangers partiu para a reviravolta, e o mote foi dado por Fábio Silva: o avançado português fez o empate em cima do intervalo, servido por John Lundstram.

Bem Davies foi lançado ao intervalo e 17 minutos depois, fez o 2-1. O mesmo aconteceu a Tom Lawrence: entrou aos 68 minutos e três minutos depois fez o 3-1.

Nos descontos, John Souttar fez o 4-1 final.

A quatro jornadas do fim, o Rangers está no segundo lugar do campeonato escocês, a três pontos do rival Celtic. Na próxima ronda há precisamente um dérbi de Glasgow.