O Betis respondeu à vitória da Real Sociedad na véspera com um triunfo em Pamplona por 2-0 que mantém a equipa de Sevilha na luta acesa por um lugar de acesso às competições europeias na próxima época.

Com Rui Silva a titular na baliza, o Betis ficou em superioridade numérica aos 26 minutos, quando Moncayola foi admoestado com o cartão vermelho direto após pontapear a cabeça de Miranda.

Aos 40 minutos, Ayoze Pérez inaugurou o marcador para o Betis e logo a seguir Jagoba Arrasate foi expulso por protestar de forma veemente com o árbitro por não permitir que Catena regressasse depois de ter sido assistido fora das quatro linhas: no momento do golo, a equipa de Navarra estava reduzida a nove.

A primeira parte terminou com Fornals a fazer o 2-0 e praticamente a sentenciar o jogo.

William Carvalho foi lançado aos 74 minutos.

O Betis está no sétimo posto da Liga espanhola com 52 pontos, menos dois do que a Real Sociedad, que ocupa o último lugar de acesso às competições de europeias.