O Celtic venceu o Old Firm em casa do Rangers, por 2-1, este sábado, e ficou a um passo de conquistar o título de campeão escocês, numa altura em que faltam duas jornadas por disputar.

Os golos da partida surgiram todos no primeiro tempo. Matt O'Riley, aos 35, e, três minutos depois, um autogolo de John Lundstram, deram vantagem ao Celtic, enquanto Rangers ainda reduziu aos 40, por Cyriel Dessers.

Foi um jogo para esquecer para Lundstram, que além do autogolo ainda foi expulso em cima do intervalo.

Na segunda parte, O'Riley desperdiçou a oportunidade de chegar ao bis, ao falhar um penálti.

O avançado português Fábio Silva foi titular no Rangers, tendo sido substituído aos 74 minutos, enquanto Paulo Bernardo não saiu do banco de suplentes do Celtic.

O Celtic passa a somar 87 pontos, mais seis do que o Rangers, e está lançado para sagrar-se tricampeão escocês.