Georg Steinhauser foi o vencedor da 17.ª etapa da Volta a Itália, que ligou Selva di Valgardena a Passo Brocon, num percurso de 159 quilómetros.

O dia fica, no entanto, marcado pelo novo registo estabelecido por Tadej Pogacar, que manteve a liderança na classificação geral e com isso chega aos 16 dias com a camisola rosa vestida: ultrapassa João Almeida – foi líder do Giro durante 15 dias na edição de 2020 – e torna-se no ciclista em atividade que mais tempo teve a camisola rosa.

Na classificação da etapa, Steinhauser, ciclista alemão da EF Education–EasyPost, terminou a prova em 4:28:52, com uma vantagem de um minuto e 24 segundos face precisamente a Pogacar (UAE Emirates) e um minuto e 41 segundos em relação ao italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).

Na geral, a classificação continua então a ser liderada por Pogacar: o esloveno de 25 anos tem agora sete minutos e 42 segundos de vantagem face ao colombiano Daniel Martínez, da Bora Hansgrohe. O britânico Geraint Thomas, da INEOS, é terceiro, a oito minutos e quatro segundos.

Esta quinta-feira realiza-se a 18.ª etapa da Volta a Itália, entre Fiera di Primiero e Padova (178 quilómetros).