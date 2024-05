Depois de um dia de folga, Tadej Pogacar voltou ser o vencedor do dia na Volta a Itália, isto após ter vencido também a etapa anterior, a 15.ª.

Esta terça-feira, o ciclista esloveno da UAE Emirates triunfou na ligação de 202 quilómetros entre Livigno a Santa Cristina Valgardena, com um tempo de 2:49:37.

A 16 segundos, ficaram Giulio Pellizzari (VF Group–Bardiani–CSF–Faizanè), segundo classificado, e Daniel Martínez (Bora–Hansgrohe), terceiro classificado.

Na geral, e quando já estamos na última semana do Giro, Pogacar mantém a liderança, com sete minutos 18 segundos de vantagem face a Daniel Martínez, precisamente o vice-líder. Geraint Thomas é agora terceiro, a sete minutos e 40 segundos do camisola rosa.

Na quarta-feira, realiza-se a 17.ª de 21 etapas, a qual liga Selva di Valgardena ao Passo Brocon, num percurso de 159 quilómetros.