Jonathan Milan (Lidl-Trek) venceu a décima terceira etapa da Volta a Itália, em bicicleta.

Em mais uma chegada ao sprint em Cento, depois de 179km de plano, o pelotão chegou compacto e aí voltou a levar a melhor o ciclista italiano. Esta foi a terceira vitória em etapas para o líder da classificação por pontos, que terminou à frente de Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) e de Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), segundo e terceiro, respetivamente.

Destaque para o 13.º lugar de Rui Oliveira, o único português em prova, que conseguiu assim o melhor resultado da carreira no «Giro».

Quanto à classificação geral, Tadej Pogacar mantém-se na liderança, com 2m40 de vantagem para Daniel Martínez e praticamente três minutos sobre Geraint Thomas.

Segue-se a 14.ª etapa desta edição da Volta a Itália, com o segundo e último contrarrelógio individual. A ligação entre «Castiglione delle Stiviere» e «Desenzano del Garda» vai ter a duração 31.2km.

