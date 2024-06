Edin Terzić pediu para deixar o comando técnico do Borussia Dortmund e o pedido foi aceite, informou esta quinta-feira o emblema germânico.

Numa mensagem divulgada pelo clube, o treinador de 41 anos explicou a decisão: «Caro Borussia, embora esta decisão me magoe, gostaria de informar que deixo de ser treinador do Dortmund a partir de hoje. Foi uma grande honra poder levar este grande clube à vitória na Taça da Alemanha e, mais recentemente, à final da Liga dos Campeões.»

Terzić revela que pediu uma reunião com os responsáveis da equipa alemã logo após a final da Champions porque sentia que o seu ciclo tinha chegado ao fim.

«Depois de dez anos no BVB, incluindo cinco anos na equipa técnica e dois anos e meio como treinador principal, tenho a sensação de que o próximo reinício deve ser com um novo treinador. (…) Mas o meu sentimento não mudou, desejo sempre o melhor ao Bortmund e não digo adeus, mas olá!», afirmou.

No comando técnico do Borussia Dortmund, Edin Terzić somou 65 vitórias em 128 jogos, com um título conquistado: a Taça da Alemanha, em 2021.

Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.



The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.



Borussia Dortmund agreed to the request… pic.twitter.com/WU3gV6s5VM