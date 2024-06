Paulo Fonseca é o novo treinador do Milan, revelou esta quinta-feira o clube italiano.

O anúncio da contratação do técnico português foi feito por Zlatan Ibrahimovic, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

Em comunicado, os rossoneri inforam que Paulo Fonseca assinou um contrato válido por três anos, até 2027.

Paulo Fonseca chega ao Milan depois de duas épocas no Lille, nas quais ficou no quinto lugar, em 2023, e no quarto, esta temporada. Vai ter a segunda experiência no futebol italiano, depois de ter orientado a Roma.

No clube italiano, segundo classificado da Serie A em 2023/24, vai treinar o compatriota Rafael Leão.