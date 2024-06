Estava em final de contrato, mas vai mesmo continuar no Metropolitano: Axel Witsel renovou por mais uma temporada com o Atlético de Madrid, ou seja, até 2025.

O internacional belga, de 35 anos, chegou aos «colchoneros» há duas épocas e rapidamente conquistou um lugar nas preferências de Diego Simeone. Já soma 94 jogos com a camisola do Atlético e, na temporada passada, foi mesmo o jogador de campo com mais minutos, tendo atuado quer como defesa-central, quer como médio.

Witsel, que teve uma breve passagem pelo Benfica, foi formado no Standard Liège e também passou pelo Zenit, Tianjin Tianhai e Borussia Dortmund, antes de chegar a Espanha.