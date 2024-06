Gennaro Gattuso é o novo treinador do Hajduk Split, da Croácia. O antigo médio da Seleção italiana assinou contrato até 2026, segundo anunciou o clube. Ferro e Filip Krovinovic, ex-jogadores do Benfica, atuam no clube, bem como Ivan Perisic.

Os croatas esclarecem ainda que Gattuso só chega a Split na próxima semana. No clube, irá reencontrar Nikola Kalinic, antigo futebolista que é agora diretor-desportivo do Hajduk Split.

Aos 46 anos, Gattuso já tem uma considerável experiência enquanto treinador. Na última temporada esteve no Marseille, da Ligue 1, mas acabou despedido. Antes, esteve no Valencia, Napoli, AC Milan, bem como o Pisa, Palermo e nos gregos do OFI Creta, tendo iniciado a carreira nos suíços do Sion.

Antes disso, foi um dos principais médios do futebol mundial. Nesse papel, ganhou 15 títulos, entre eles duas Ligas dos Campeões, ao serviço do AC Milan.