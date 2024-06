O Paredes oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Tarantini.

Através das redes sociais, o clube que atua no Campeonato de Portugal anunciou a chegada do técnico de 40 anos, que tem assim a primeira aventura nesse mesmo papel.

Como jogador, Tarantini construiu uma carreira mítica, nomeadamente ao serviço do Rio Ave, onde realizou 444 jogos. Além disso, é o segundo jogador com mais encontros realizados no principal escalão do futebol português, apenas atrás de Alan (ex-Sp. Braga).

Veja o vídeo de apresentação de Tarantini: