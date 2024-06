Kylian Mbappé vai fazer este verão o trajeto Paris-Madrid, para deixar o Paris Saint-Germain ao fim de sete anos e reforçar o Real Madrid, mas o clube parisiense pode bem estar em vias de preparar uma «vingança».

Segundo a RMC Sport, o PSG tem interesse na contratação de Vinicius Jr., uma das principais estrelas do plantel merengue. Para já, no entanto, o jogador não tem qualquer intenção de deixar o Real.

Em Itália, a Juventus quer voltar aos títulos e continua a trabalhar em reforços: Mason Greenwood, a tentar relançar a carreira depois das acusações de violência doméstica, tem acordo com os bianconeri, mas ainda falta o entendimento com o Manchester United.

Ainda em Manchester, e no United, Erik ten Hag prepara-se para ficar no comando técnico dos red devils: a saída do treinador neerlandês chegou a ser cogitada, mas o The Athletic avança que Ten Hag vai ficar e que pode até renovar contrato.

De Birmingham, pode chegar ao clube de Turim Douglas Luiz, médio brasileiro, num negócio em que West McKennie e Samuel Iling-Junior podem fazer o caminho inverso.

