Fernando Santos é o novo selecionador nacional do Azerbaijão, anunciou esta quarta-feira a federação daquele país.

Depois de deixar o Besiktas em abril, o antigo treinador de Portugal tem um novo projeto, desta vez novamente numa seleção, a quarta da carreira.

«Durante as discussões [sobre o novo treinador], foi mencionada a necessidade de formar uma seleção nacional forte, competitiva e de sucesso, bem como o desenvolvimento do futebol jovem no nosso país. Neste sentido, foi decidido nomear Fernando Santos como treinador principal da seleção do Azerbaijão, tendo em conta a sua rica experiência como um dos mais conhecidos especialistas do futebol mundial, os seus sucessos ao longo da sua carreira profissional, incluindo o campeonato europeu com a seleção portuguesa», lê-se, no comunicado.

«Tendo em conta que o processo não será de curta duração e que abrangerá um determinado período, foi traçado ao especialista português o objetivo de formar uma equipa competitiva e de uma campanha de sucesso na fase de qualificação do Euro 2028», acrescentou ainda a Federação do Azerbaijão.

Depois de Grécia, Portugal e Polónia, Fernando Santos vai orientar assim a quarta seleção da sua carreira.