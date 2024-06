Ana Capeta renovou contrato com o Sporting até 2025.

Em comunicado, os leões oficializaram o prolongamento do vínculo com a internacional portuguesa, que parte assim para a oitava época de leão ao peito. Recordar que Ana Capeta passou pelo Famalicão durante uma temporada (2021/22), antes de regressar a Alvalade.

Em declarações aos órgãos de comunicação leoninos, a jogadora de 26 anos mostrou-se feliz pela oportunidade e garante que vai sempre dar o melhor pelo clube.

«Estou muito feliz por renovar contrato com este grande clube. É muito bom que o Sporting confie no meu trabalho, sendo que a minha vontade era continuar aqui. Vou continuar sempre a dar o meu melhor por este emblema. Sinto que sou uma referência para as mais novas e isso deixa-me muito grata. O meu objetivo agora é continuar a fazer parte da seleção nacional, é para isso que todas trabalham», explicou Ana Capeta.