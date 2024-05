Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) venceu a 14.ª etapa desta Volta a Itália em bicicleta.

Numa tirada de 31.2km (contrarrelógio), o ciclista italiano superou a concorrência com uma grande performance e terminou à frente do camisola rosa, Tadej Pogacar (UAE Emirates), que ficou a 29 segundos do vencedor, já Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) foi terceiro classificado, a mais de um minuto.

Quanto à classificação geral, ficou ainda mais definida, isto porque Pogacar afastou-se ainda mais dos adversários mais diretos. Geraint Thomas subiu ao segundo lugar e está agora a 3m41 do esloveno, já Daniel Martínez desceu a terceiro, com quase quatro minutos de desvantagem para o líder.

Destaque ainda para mais dois abandonos, já que Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) e Luka Mezgec (Team Jayco AlUla) não chegaram sequer a partir para esta etapa.

Segue-se a 15.ª etapa, antes do último dia de descanso desta edição do «Giro». À espera dos ciclistas está a maior tirada desta edição da prova, com 222km, cinco contagens de montanha e uma chegada em alto, no «Passo di Foscagno».