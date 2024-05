Há novo campeão na Arábia Saudita!

A um ponto do título, a equipa de Jorge Jesus recebeu e venceu este sábado o Al Hazem, por 4-1, e e sagrou-se campeã nacional.

Com Rúben Neves a titular, o Al Hilal voltou a conquistar o título nacional, o 19.º da história do clube, com um jogo entre o primeiro e o último lugar. Jorge Jesus conquista assim o 22.º título da carreira.

O primeiro golo surgiu aos 15 minutos, com Mitrovic a converter facilmente uma grande penalidade. O 2-0 foi um autogolo bastante caricato, com Al Juwaid a colocar a bola na própria baliza quando tentava evitar o roubo de Milinkovic.

Aos 45+3, Mitrovic é assistido por Milinkovic e marca o terceiro. Passados três minutos e a momentos do árbitro mandar todos para o balneário, foi a vez de Milinkovic-Savic marcar um golo, depois de ter estado envolvido nos dois anteriores.

A segunda parte não foi o espelho da primeira, com os 45 minutos finais muito mais adormecidos, apesar do Al Hazem ter rematado duas vezes ao poste, uma delas pelos pés do português Tozé.

O Al Hazem ainda fez o 4-2 na compensação, mas o árbitro anulou por falta sobre Mitrovic.

Com 89 pontos, mais 12 que o Al Nassr e a três jogos do fim do campeonato, a equipa de Jorge Jesus volta a conquistar o título, depois de ter ficado em jejum na época 2022/23, título esse conquistado pelo Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo.

Esta época, no campeonato e até ao momento, a equipa de Riade marcou 95 golos e apenas sofreu 20.

Os adeptos e os jogadores já há muito que davam o título como garantido e acabaram por abandonar o relvado uns minutos depois do apito final. A Taça será entregue na última jornada.