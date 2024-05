Depois de 22 (!) vitórias seguidas, o Al Hilal de Jorge Jesus parecia a caminho de voltar a tropeçar na Liga saudita, mas quando a placa com o tempo de compensação estava prestes a ser levantada, Malcom pintou uma obra de arte e resolveu o jogo para o mais do que provável campeão da época 2023/24.

Feras Al-Buraikan inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 30 minutos depois de Bono não ter conseguido segurar um remate relativamente fácil de Saint-Maximin.

Com Rúben Neves a titular, o Al Hilal foi para o intervalo a perder, mas na segunda parte virou o jogo. Deixou para trás 45 minutos de desinspiração, começou por empatar ao 52 minutos pelo inevitável Mitrovic (a passe de Malcom) e chegou à vitória ao minuto 89 numa altura em que já justificava a vantagem no marcador.

Malcom recebeu a bola de Rúben Neves ainda na zona do meio-campo e, com um ressalto ganho pelo meio, disparou pelo corredor central deixando para trás metade da equipa do Al Ahli antes de bater Mendy.

Assim, o Al Hilal tem 12 pontos de vantagem sobre o Al Nassr de Cristiano Ronaldo quando faltam cumprir-se quatro jornadas até ao final da época, o que significa que a equipa de Jorge Jesus está apenas a um ponto do título ou talvez nem isso: pode dar-se ao «luxo» de perder todos os jogos que lhe restam, desde que mantenha a vantagem no confronto direto (triunfo por 3-0 em casa) sobre o Al Nassr.

O próximo jogo do Al Hilal é no próximo sábado em casa diante do Al-Hazm, «lanterna vermelha» da Liga saudita.