Jorge Jesus ainda abriu o champanhe, mas ainda não é esta noite que faz a festa.

O Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, esteve a minutos de entregar já esta quinta-feira o campeonato ao Al Hilal, mas acabou por marcar nos descontos e vencer em casa do Al Akhdoud, por 3-2.

Luís Castro, a recuperar de uma cirurgia, não esteve no banco, assim como Otávio, ausente da partida. Ronaldo, por sua vez, foi titular

E o avançado português viu Marcelo Brozovic abrir o marcador aos sete minutos, com um belo remate em jeito à entrada da área. À passagem do quarto de hora, foi o próprio Ronaldo a marcar, num lance até algo fortuito e no qual a defesa da formação da casa esteve mal.

Aos 15 minutos, o Al Nassr parecia ter tudo encaminhado para vencer na casa do 15.º classificado.

Só que na segunda parte tudo mudou.

O Al Akhdoud, a precisar de pontuar para fugir aos lugares de descida, subiu linhas, ganhou confiança e foi-se aproximando da baliza defendida por Ospina.

E à hora de jogo mais confiante ficou, quando Al Habib, após um corte incompleto precisamente de Ronaldo, rematou sem hipóteses para o fundo das redes e reduziu.

O Al Nassr tentou ter mais bola para anular a reação adversária, mas Laporte deitou tudo a perder a 20 minutos do final: tentou driblar na área, perdeu a bola e Godwin, ex-Casa Pia, aproveitou para rematar de primeira e colocar a bola no ângulo. 2-2 e Jorge Jesus cada vez mais perto do título.

Nos últimos minutos, a partida ficou mais anárquica e desorganizada, e foi o Al Nassr a sorrir com isso: depois de um cabeceamento à barra de Ronaldo, Brozovic encheu o pé e bisou com um golaço. 3-2 no marcador e festa do rival Al Hilal cancelada… para já.

A três jornadas do fim, o Al Nassr segue no segundo lugar da tabela classificativa, com 77 pontos – está a nove do Al Hilal. À equipa de Jesus basta empatar na receção ao Al Hazm, no sábado, para confirmar o título.