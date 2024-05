Tal como se esperava, à medida que os campeonatos vão acabando, as atenções do clubes concentram-se no mercado: afinal de contras é preciso preparar a próxima temporada. Ora pelo que parece, a prioridade nesta altura está em garantir estabilidade ao treinador.

Nesse sentido, a semana arrancou com várias notícias.

Jorge Jesus, por exemplo, está muito próximo de renovar contrato com o Al Hilal, o que deve acontecer até final da semana.

No entanto não é o único. Lopetegui também deve assinar contrato até final da semana, enquanto Paulo Fonseca, Nuno Espírito Santo e Roberto de Zerbi podem proporcionar uma interessante dança de cadeiras.

