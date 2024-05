O Al Nassr, de Luís Castro, recebeu e venceu este sábado o Al Wehda, por 6-0, em jogo da 30.ª jornada do campeonato saudita.

Cristiano Ronaldo e Otávio foram titulares na equipa do técnico português, e protagonistas: Ronaldo, por exemplo, abriu o marcador aos cinco minutos e bisou aos 12, após uma assistência de Brozovic.

Otávio, por sua vez, fez o 3-0 aos 18 minutos e retribuiu a assistência de Sadio Mané para o 4-0 do avançado senegalês, em cima do intervalo. Estava a partida resolvida.

No início do segundo tempo, Ronaldo chegou ao hat-trick, após um passe de Mané, e Al Fatil fez o 6-0 final a dois minutos dos 90.

Com este resultado, o Al Nassr segue no segundo lugar, a nove pontos do líder Al Hilal (de Jorge Jesus), mas mais um jogo. O Al Wehda é 12.º, com 32 pontos.