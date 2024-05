Giorgio Chiellini, colega de equipa de Cristiano Ronaldo entre 2018/19 e 2020/21, na altura ao serviço da Juventus, deixou rasgados elogios ao internacional português e garantiu que o mesmo tem um enorme sentido de entrega com a equipa que representa.

«Foi uma honra ter sido capitão da Juventus ao lado de Cristiano Ronaldo. Foi uma oportunidade única. Tenho de admirá-lo porque esteve sempre bem no grupo. Ele não é como os outros! Nunca falta quando é necessário, nem mesmo nos jantares de equipa», disse o defesa italiano em conversa no podcast The BSMT.

Chiellini também falou sobre os cuidados físicos «obsessivos» do avançado do Al Nassr, confessando também que o mesmo quer mostrar que é «mais forte do que todo o Real Madrid».

«O Cristiano é alguém respeitoso e quase obsessivo na forma como cuida do corpo e na preparação para os jogos. Quer marcar e quer ganhar. Fiquei impressionado com a personalidade dele nos jogos mais complicados. Tinha uma vontade louca de agitar e queria mostrar que era mais forte do que todo o Real Madrid», concluiu.