Erik Ten Hag e o Manchester United enfrentam mais uma temporada abaixo das expectativas, o que suscita o interesse para perceber onde falhou a relação entre o treinador neerlandês e os «red devils».

Wesley Sneijder, antigo craque dos Países Baixos, considerou que o compatriota ainda não conseguiu reparar o erro que cometeu quando decidiu retirar Cristiano Ronaldo do onze, o que, mais tarde, levou à saída do internacional português para a Arábia Saudita.

«Ele cometeu um erro ao ir contra Ronaldo. No dia em que ele decidiu ir contra Cristiano Ronaldo... foi aí que começou a perder o respeito de toda a gente. Ele achou que ia funcionar ao contrário, mas claro que não. Aqueles rapazes no balneário pensaram: "Este homem está louco?"», disse o antigo médio, no podcast «Veronica Offside».

O Manchester Unitd é sexto classificado da liga inglesa e Sneijder acredita que Ten Hag já percebeu que tem de deixar Old Trafford. «Claro que ele já sabe que tem de sair, mas não vai fazê-lo pelo próprio pé.»