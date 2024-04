Antigo companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e também no Manchester United, Casemiro acompanhou de perto várias temporadas de grande nível do internacional português.

O médio dos «red devils» destaca que Ronaldo não tem o crédito que merece, não só pelo passado, mas pelo que ainda está a fazer na Arábia Saudita.

«Não nos apercebemos do que fizeram Messi e Cristiano [Ronaldo]. O que fez o Cristiano… Não nos damos conta, não valorizamos muito, mas o que ele fez no futebol, não só no Real Madrid ou no Manchester United… E o que ainda está a fazer. No ano passado fez 50 golos com 38 anos. O que vais dizer de um jogador assim? Temos de apreciar e valorizar», disse o internacional brasileiro numa entrevista ao «El Chiringuito»

Casemiro apontou ainda Kylian Mbappé como «um dos melhores do momento, se não for o melhor». O médio brasileiro considerou que o avançado do PSG é semelhante a Ronaldo.

«É um bicho dentro de campo. Faz lembrar-me o Cristiano. Está dentro de campo e com perigo de golo. O Cristiano era assim também. Se estava dentro de campo, estava a cheirar o golo. Tens de estar preocupado com ele porque vai marcar. Joguei muito com o Cristiano e podia não estar bem, mas notava-se no campo que ia fazer golo. Como explicar isso? Não há explicação», frisou.