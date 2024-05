A mulher do antigo internacional português Dyego Sousa destruiu o Ferrari do jogador na noite de terça para quarta-feira, junto à Praça de Cibeles, bem no centro de Madrid, segundo conta a imprensa espanhola.

A mulher do avançado de 34 anos, uma brasileira de 40 anos, ia ao volante do Ferrari Portofino, avaliado em 250 mil euros, na companhia de um casal de amigos, quando perdeu o controlo do carro e embateu na rotunda no Passeio do Prado, entre a praça Neptuno e a praça Cibeles, onde o Real Madrid costuma festejar os seus títulos.

Abordada pela polícia, a mulher de Dyego Sousa, numa primeira fase, tentou dizer que não ia a conduzir, mas as câmaras de segurança mostraram o contrário. Submetida a um controlo de alcoolemia, a companheira de Dyego Sousa acabou por acusar positivo, com o dobro da taxa permitida em Espanha.

Dyego Sousa, atualmente no Alcorcón, na segunda divisão espanhola, chegou pela primeira vez a Portugal em 2007, proveniente do Palmeiras, para integrar os juniores do Nacional. Mais tarde, jogou no Leixões (2010/11), Tondela (2012/13), Portimonense (2013/14, Marítimo (2014/17), Sp. Braga (2017/18), Benfica (2019/20) e Famalicão (2020/21).

Na seleção portuguesa, Dyego Souza fez apenas dois jogos, ambos na fase de qualificação para o Euro2020.