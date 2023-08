O Almería anunciou esta quarta-feira que chegou a um acordo com o internacional português Dyego Sousa para a rescisão do contrato que ligava as duas partes.

«O Almería e Dyego Sousa alcançaram um acordo que põe fim à relação contratual de ambas as partes. O clube agradece ao jogador o trabalho realizado durante a sua etapa como rojiblanco e deseja-lhe sorte para o futuro», escreveu o clube.

O avançado de 33 anos, que em Portugal já jogou no Nacional Leixões, Tondela, Portimonense, Marítimo, Sp. Braga, Benfica e Famalicão, fica, assim, livre para assinar por um novo clube.