Nem a camisola João Félix consegue manter nesta pré-época do At. Madrid.

Depois de ter perdido o número 7 para Griezmann antes da digressão que os colchoneros fizeram em julho, tendo ficado com o dorsal 17, o português viu agora o clube mudar-lhe novamente o número.

Félix perdeu agora o 17 para Javi Galán, lateral que o At. Madrid contratou ao Celta Vigo e surge no site da Liga espanhola com o 18.

Nota ainda para o facto de Félix surgir no site sem fotografia.