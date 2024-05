José Mourinho recusa-se a falar de um eventual convite para regressar ao Benfica. Mais, até: Mourinho pede aos jornalistas que não lhe façam perguntas sobre a hipótese de treinar o Benfica.

«Não me faça perguntas dessas, não me faça perguntas dessas», repetiu esta quarta-feira.

«Não me façam perguntas de clubes que têm treinadores. Eu mantive-me sempre à à parte de qualquer comportamento não ético e por perguntas como essas vocês estragam-me muitas vezes o fim de semana.»

Mourinho falou em Vila do Conde, onde se deslocou para participar numa homenagem ao pai, Mourinho Félix, e revelou até que não o vão ver mais vezes no Estádio da Luz.

«Eu, em Londres, vivo a dois minutos do estádio do Chelsea. Da minha casa ouvem-se os golos e ouvem-se as manifestações das pessoas. No dia em que o estádio começou a cantar o meu nome, eu deixei de ir ao estádio do Chelsea. Tenho que ir a outros estádios, mas ao Chelsea não vou mais», referiu.

«Da minha casa ao Estádio da Luz são 20 ou 30 minutos, tenho amigos com camarotes, fui a dois ou três jogos e cocês começaram a fazer-me perguntas sobre o Benfica. Agora já não vou. Estragam-me a vida com essas perguntas.»