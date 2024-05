O selecionador inglês Gareth Southgate anunciou a pré-convocatória de Inglaterra para o Euro 2024, que conta com várias ausências de peso.

Marcus Rashford é um dos nomes que não integra a lista de 33 jogadores, assim como Jordan Henderson, Ben Chilwell, Eric Dier, Reece James, Jadon Sancho, Raheem Sterling ou Ben White.

Em sentido contrário, Southgate chamou cinco jogadores que ainda procuram a primeira internacionalização: Jarrad Branthwaite (Everton), Curtis Jones (Liverpool), Jarell Quansah (Liverpool), Adam Wharton (Crystal Palace) e James Trafford (Burnley).

A Inglaterra tem particulares agendados com a Bósnia e a Islândia no início de junho. Até ao dia 7, o selecionador inglês vai ter de reduzir a lista para 26 jogadores, que farão parte da comitiva presente na Alemanha, no Grupo C, com as seleções da Dinamarca, Eslovénia e Sérvia.