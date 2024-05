A Croácia divulgou, esta segunda-feira, a lista de convocados para o Campeonato da Europa de 2024.

Luka Modric, Josko Gvardiol e Mateo Kovacic são as principais figuras na lista de 26 nomes apresentada pelo selecionador Zlatko Dalic, que não chamou Petar Musa. O ex-Benfica, agora no FC Dallas, da Major League Soccer (MLS), nem sequer integra o grupo de nove jogadores que está na expectativa de ainda poder ser chamado, por lesão ou outro problema de um companheiro.

A seleção croata vai defrontar Albânia, Espanha e Itália no Grupo B do Euro 2024, que terá lugar na Alemanha.

