Anatoliy Trubin faz parte dos convocados da Ucrânia para os últimos jogos da Ucrânia antes do Euro 2024.

O guarda-redes do Benfica integra a lista de 26 futebolistas chamados por Serhiy Rebrov, selecionador ucraniano, para os particulares diante da Alemanha (3 de junho), Polónia (7 de junho) e Moldávia (11 de junho).

Além destes 26 jogadores, o técnico chamou ainda mais seis atletas para uma lista de reserva.

A convocatória final da Ucrânia para o Euro 2024 será anunciada no dia 7 de junho. Os comandados de Rebrov estão inseridos no grupo E da prova, juntamente com Eslováquia, Roménia e Bélgica.

A lista de convocados da Ucrânia:

Guarda-redes: Georgy Bushchan, Anatoliy Trubin Benfica e Andriy Lunin;

Defesas: Mykola Matvienko, Yukhym Konoplia, Valery Bondar, Oleksandr Tymchyk, Vitaly Mykolenko, Ilya Zabarny, Oleksandr Svatok, Maksym Taloverov e Bohdan Mykhailichenko;

Médios: Andriy Yarmolenko, Mykola Shaparenko, Volodymyr Brazhko, Taras Stepanenko, Oleksandr Zubkov, Georgy Sudakov, Oleksandr Zinchenko, Viktor Tsygankov, Mykhailo Mudryk, Serhiy Sydorchuk e Ruslan Malinovskyi;

Avançados: Artem Dovbyk, Roman Yaremchuk e Vladyslav Vanat.