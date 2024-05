O selecionador Roberto Martínez divulgou, esta terça-feira, os 26 convocados de Portugal o Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho.

Martínez manteve a base dos últimos estágios, com particular destaque, na defesa, para a chamada de Nélson Semedo, enquanto Raphael Guerreiro e Toti Gomes ficaram de fora.

No meio-campo, Matheus Nunes foi preterido. Já o ataque não conta com Pote ou Francisco Trincão, mas Francisco Conceição foi chamado, assim como Diogo Jota e Pedro Neto. O avançado do Liverpool ainda recupera de lesão, enquanto o atacante dos Wolves já regressou na última jornada. Bruma, Jota Silva e Ricardo Horta também não foram convocados.

A lista apresentada pelo selecionador ainda pode ser alterada até 7 de junho. Antes da partida para a Alemanha, Portugal vai ter três testes de preparação, frente a Finlândia, Croácia e República da Irlanda.

A seleção nacional está inserida no Grupo F, juntamente com República Checa, Turquia e Geórgia. A equipa das Quinas começa a participação a 18 de junho, em Leipzig, diante dos checos, defrontando os turcos no dia 22, em Dortmund. Portugal fecha a fase de grupos em Gelsenkirchen, no dia 26 do mesmo mês, frente à Geórgia.

A lista de convocados da seleção portuguesa:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício;

Defesas: António Silva, Danilo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Pepe, Rúben Dias, João Cancelo, Nélson Semedo e Nuno Mendes;

Médios: Bruno Fernandes, João Neves, João Palhinha, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e Bernardo Silva;

Avançados: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Neto e Rafael Leão.