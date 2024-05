É já esta terça-feira, a partir das 13h00, que Roberto Martínez vai divulgar a tão esperada lista de 26 jogadores convocados para representar Portugal no Euro 2024.

O Maisfutebol promoveu uma votação junto dos leitores e revela agora as preferências.

Cada leitor escolheu três guarda-redes, quatro laterais, quatro centrais, oito médios e sete avançados. As escolhas do selecionador nacional podem variar, até porque, por exemplo, a possibilidade de jogar com três centrais pode abrir espaço a mais uma vaga na defesa, em detrimento de outro setor.

Posto isto, os eleitos dos leitores do Maisfutebol não variam muito face àqueles que têm marcado presença nas últimas convocatórias de Martínez.

Começando pela baliza, Diogo Costa é o número um dos portugueses. Nas laterais, João Cancelo e Nuno Mendes são os mais votados, enquanto Rúben Dias é o preferido no eixo da defesa. Danilo Pereira, colocado como central nesta votação, ficou de fora das escolhas dos nossos leitores. No meio-campo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva foram escolhas óbvias, mas Pote ficou de fora das preferências. Por outro lado, os leitores do Maisfutebol levavam Trincão para o ataque, bem como Francisco Conceição. Rafael Leão, porém, é a escolha que reúne mais consenso.

A LISTA DOS 26 DOS LEITORES DO MAISFUTEBOL PARA O EURO:

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá;

Laterais: João Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Dalot e Raphael Guerreiro;

Defesas-centrais: Rúben Dias, Gonçalo Inácio, António Silva e Pepe;

Médio: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Palhinha, Vitinha, João Neves, Otávio, Rúben Neves e Matheus Nunes;

Avançado: Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Francisco Conceição e Francisco Trincão.

Concorda com estas escolhas? Mudaria alguma coisa?