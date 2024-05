Os leitores do Maisfutebol querem mais ter Gonçalo Inácio no Euro 2024 do que nomes como António Silva, Pepe ou Danilo. Pelo menos é o que se percebe da votação de Os meus 26 para o Euro 2024.

Gonçalo Inácio recolhe nesta altura 21,8 por cento de votos, ficando apenas atrás de Ruben Dias. António Silva (19,9 por cento), Pepe (19,1 por cento) e Danilo Pereira (10,2 por cento) surgem atrás do sportinguista.

De resto, destaque para o facto de Rafael Leão e Gonçalo Ramos aparecerem à frente de Cristiano Ronaldo, na votação para avançados, enquanto João Félix é apenas o quinto preferido (atrás de Diogo Jota).

Francisco Trincão e Francisco Conceição teriam também, para os leitores do Maisfutebol, um lugar entre os convocados, depois de um excelente final de época. Pedro Neto, Jota Silva, Paulinho e Bruma ficariam de fora.

Já sabe, o desafio que lhe colocamos é escolher os 26 jogadores a levar pelo selecionador para a prova da UEFA. No Maisfutebol já adiantámos trabalho e fizemos uma primeira seleção, com várias opções por posição. A partir daí, é só escolher.

