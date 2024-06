Frederico Varandas voltou a recordar o momento em que decidiu contratar Ruben Amorim, há quatro anos, numa entrevista ao Alta Definição da SIC em que também aborda os festejos no Marquês de Pombal e também a polémica frase que proferiu antes do final da Taça de Portugal.

O Sporting pagou 10 milhões de euros pela cláusula de rescisão de Ruben Amorim, em 2020. Uma aposta que, na altura, pareceu arriscada, mas que o tempo veio revelar acertada, com as conquistas dos títulos em 2021 e 2024.

Varandas: «Tenho um quarto para o Paulinho em minha casa»

«Fui desaconselhado e ainda bem que fui. Foi uma decisão marcante. Teve muito a ver com a intuição, mas também com a parte racional», começa por contar o presidente do Sporting que contou com o apoio de Hugo Viana, apesar dos elevados valores envolvidos, numa altura em que os leões tinham muitos problemas por resolver.

«Tínhamos de começar com calma. Quando começamos a ver a fase de evolução do Rúben, perguntei ao Viana se dava para falar com ele. O Viana começa-se a rir. O Rúben tinha uma cláusula de 10 milhões. Eu e o Viana fomos ao Norte. O que é que eu senti? Primeiro, a parte racional. Depois, a parte intuitiva que sinto que é louca, mas o acreditar que o Rúben tem no olhar», conta.

A decisão foi tomada num elevador, entre o quarto andar e o rés do chão. «Fechámos a porta, entrámos no elevador, o Viana olha para mim, ri-se e diz "10 milhões é muito dinheiro". E eu: "Viana, qual é o melhor treinador para o Sporting? Eu não tenho dúvidas, tu tens?". A única pessoa que estava alinhada comigo era mesmo ele. Ele nunca quis sequer sugerir outra coisa. Se calhar já devia ter ido buscar o Rúben há mais tempo. Depois, havia a questão do dinheiro. Disse ao Viana que a decisão estava tomada lá em baixo, depois de sairmos do elevador, acho que descemos quatro andares», acrescenta.

Na mesma entrevista, Varandas recorda a festa do título no Marquês de Pombal, mas confessa que teve de rever a festa na televisão. «Jamais vou esquecer o que vivi no Marquês. Há coisas que não me lembro tão bem, tive de ir ver à televisão. Ver um mar de gente a cantar. Aquele dia é para os jogadores, para os artistas. É viver o dia», revela.

O presidente do Sporting fez ainda questão de explicar a polémica frase «vãos rebentar com eles» que proferiu, num jantar privado, antes da final da Taça de Portugal que, como se sabe, o Sporting acabou por perder para o FC Porto.

«Houve um caso bem recente onde saiu cá para fora uma comunicação minha, onde usei o termo vamos “rebentar com eles”. Esse é o Frederico Varandas presidente dentro do Sporting, não o que está na tribuna. Houve muita gente ofendida. Pessoas que não percebem. O que ninguém viu ou vai ver sou eu a criticar um jogador publicamente. Mas ao longo do ano falo com vários jogadores a pedir para não terem certo comportamento. E isso também faço para motivar internamente os meus soldados», destacou ainda.