Francisco Trincão esteve envolvido esta sexta-feira num acidente de carro na Estrada Nacional 253, no sentido de Comporta-Alcácer do Sal, segundo avançou, em primeira mão, o Correio da Manhã, informação, entretanto, confirmada pelo Maisfutebol junto do Sporting.

Uma fonte do clube leonino confirma o acidente com mais dois veículos e adianta que o jogador saiu ileso, sem qualquer ferimento.

As imagens associadas pertencem à página do Vigilantes da Estrada no Facebook.