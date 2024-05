A UEFA divulgou esta sexta-feira o hino do Europeu deste verão, intitulado de «Fire» (Fogo). Escrito por Ryand Tedder, dos OneRepublic, e produzido por MEDUZA, o tema é interpretado pela banda norte-americana, pelo trio italiano e pela cantora alemã Leony.

Conforme explica a UEFA, o objetivo passou por aliar o estilo «house» dos MEDUZA, o «pop» de Leony e as sonoridades – e mediatismo – dos OneRepublic.

Como é percetível ao longo da música, no fundo são escutados os acordes do jingle que dá vida ao genérico do Europeu 2024, idêntico àquele apresentado para a última edição do torneio, realizado no verão de 2021.

«O futebol e a música têm o poder de unir as pessoas. Quando penso no Euro de '96, lembro-me do “Football’s Coming Home”», disse Philipp Lahm, antigo internacional alemão e diretor do Europeu.

Para o Euro – que decorrerá na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho – os MEDUZA produziram vários temas, a partir do hino «Fire», a fim de animar as transmissões televisivas, as entradas das equipas em campo, os momentos de golo ou a entrega do troféu.

Quanto à final, a 14 de julho (domingo), a cerimónia de encerramento contará com a atuação dos OneRepublic, MEDUZA e Leony.

Durante as próximas semanas, a UEFA irá divulgar a «playlist» que animará o Europeu.

MEDUZA, OneRepublic and Leony follow in the footsteps of Enrique Iglesias and David Guetta, among others, as the official UEFA #EURO2024 song is released 🎶



A look back at previous official EURO songs 👇 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) May 10, 2024

Esta é uma tradição trabalhada desde 1992. O trio mencionado sucede a Bono, Martin Garrix e The Edge, que protagonizaram o tema «We Are The People».

Antes, em 2016 – verão de boa memória para Portugal – brilharam David Guetta e Zara Larsson, com «This One’s For You».

Numa lista que conta também Enrique Iglesias (2008), Nelly Furtado foi uma das caras – e vozes – do célebre Euro 2004, realizado em Portugal.

A seleção nacional integra o Grupo F do Europeu deste verão, na companhia de Turquia, Chéquia e Geórgia. A estreia está agendada para a noite de 18 de junho, ante a seleção checa.

Roberto Martínez divulgará os convocados a 21 de maio.