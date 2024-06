Foi uma estreia para esquecer a de Álvaro Pacheco no banco do Vasco da Gama – derrota por 6-1 na receção ao Flamengo –, e o treinador português assumiu as responsabilidades no final da partida.

Em declarações na conferência de imprensa após a partida, o antigo técnico do Vitória de Guimarães defendeu que a sua equipa entrou melhor, mas perdeu o controlo emocional após sofrer o primeiro golo.

«Em primeiro lugar, é pedir desculpa. O resultado aconteceu, e sou o responsável enquanto treinador. Começámos muito bem. conseguimos equilibrar, fomos capazes de marcar um golo e tivemos chances de fazer o segundo. Depois de sofrermos o golo, a equipa perdeu um pouco o controlo emocional», começou por dizer.

«Mas isto não muda nada na minha convicção, naquilo que vai ser o meu trabalho e na equipa que vai dar orgulho no futuro. Temos de sentir essa derrota, que é um peso, e ter noção do que temos de fazer para sermos mais fortes», acrescentou.

Mais à frente, Álvaro Pacheco voltou a puxar para si as responsabilidades do resultado: «Acho que tenho de dar a cara e pedir desculpa. Acho que temos de entender que se hoje este resultado aconteceu foi porque eu não fui capaz, a nível de criar relações e condições, para a equipa ser mais competitiva.»