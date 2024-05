Álvaro Pacheco ainda não assumiu o comando técnico do Vasco da Gama, mas isso não o impediu de ter um impacto grande na vitória da equipa do Rio de Janeiro frente ao Fortaleza, nos penáltis, a contar para a Taça do Brasil.

No final dessa partida, o adjunto do Vasco, Rafael Paiva, elogiou o técnico português que chega depois de ter orientado o Vitória de Guimarães.

«Sobre o Álvaro Pacheco, nós já estávamos a conversar com ele. Mesmo longe, esteve sempre a dar-nos confiança. Tem uma energia enorme. Desde que chegou, pôs-nos para cima o tempo todo. Ajudou-nos no que era possível», afirmou, citado pelo Globoesporte.

«Esteve presente na concentração e no balneário. Conseguimos fazer uma transição boa, ele já está a par de todas as situações», acrescentou.

Álvaro Pacheco, refira-se, deve fazer a estreia no banco do Vasco da Gama no próximo dia 2 de junho, domingo, na receção ao Flamengo.