Álvaro Pacheco é o novo treinador do Vasco da Gama, tal como o Maisfutebol havia noticiado em tempo oportuno.

Em comunicado, o emblema brasileiro informa que o treinador de 52 anos rubricou um contrato válido até ao final de 2024, com «a possibilidade de renovação por mais uma».

Além de Álvaro Pacheco, chegam outros quatro elementos para a nova equipa técnica: os adjuntos Pedro Valdemar e José Teixeira, o preparador físico Leandro Mendes e o fisiologista Ricardo Ferreira.

Treinador do Vitória de Guimarães durante grande parte da temporada, Álvaro Pacheco vai ter assim a primeira experiência no estrangeiro. O Vasco é atualmente o 13.º classificado do Brasileirão, ao fim de seis jornadas.