Loucura nas matas de Gütersloh onde se concentram milhares de adeptos com a expetativa de ver a seleção de Portugal que, esta tarde, vai treinar no Heidewaldstadion, naquele que será o único treino aberto do grupo de Roberto Martínez. Só há espaço para 8.200 adeptos nas bancadas e os bilhetes, que inicialmente foram distribuídos de forma gratuita, estão a ser vendidos a 300, 600 e até mil euros.

As filas junto ao estádio onde joga o Gütersloh, que joga na liga regional da Vestfalia, já são longas, numa mata que faz lembrar o Jamor e que esta sexta-feira, dia em que arranca o Euro2024, estão decoradas com as cores de Portugal. As portas abriram às 16h12, mas os adeptos, que têm bilhete, têm estado a entrar gota a gota.

O Maisfutebol cruzou-se com uma família alemã, um casal com dois filhos, Mio e Francesco, que comprou bilhetes a 300 euros cada um. «Os miúdos gostam do Ronaldo, é o grande ídolo deles. Por isso, acabámos por comprar bilhetes. A Alemanha está dividida entre Ronaldo e Messi, mas nós somos fãs do Ronaldo», explica Frank, o pai das crianças.

Frank gastou 1.200 euros para assistir ao treino de Portugal, mas há quem invista ainda mais. «Há pouco estavam aqui pessoas a vender bilhetes a 3.500 euros, junto ao café. Falei com outros alemães que vieram de Hamburgo e gastaram 600 euros em cada bilhete», destacou ainda Frank.

Mais à frente encontrámos mais um alemão com um cartaz que dizia «procuro bilhetes» e, em conversa com o Maisfutebol, revelou que está disposto a pagar mil euros por um bilhete. «Estou à procura de bilhetes porque quero ver o Ronaldo. Quanto estou disposto a pagar? Entre 500 a 1000 euros», atirou.

Mais de metade dos bilhetes disponíveis foram distribuídos pela câmara local e pela UEFA, mas a Federação Portuguesa de Futebol assegurou que uma parte da bancada vai estar preenchida exclusivamente por adeptos portugueses. O organismo distribuiu cerca de 1.600 bilhetes, à mão, a adeptos subscritores do Portugal + residentes na Renânia Vestefália Norte, todos previamente identificados, para evitar novas situações de mercado negro.

Além de alemães e emigrantes portugueses, o Maisfutebol cruzou ainda com muitos adeptos turcos, muitos deles com camisolas de Cristiano Ronaldo, à procura de bilhetes.

Já depois das portas abertas, muitos adeptos saltaram a primeira barreira de segurança e estão, agora, junto às grades do estádio.