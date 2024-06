Depois do polvo é a vez do cão! Viral nas redes sociais, Steph Furry, um Corgi com mais de 200 mil seguidores no Instagram, previu os resultados do Euro 2024 a partir dos quartos de final, mas há más notícias para Portugal.

Segundo Steph, que é conhecido por acertar inúmeras vezes (mas nem sempre!) começou por escolher Portugal como vitorioso no «quartos», frente à França. Na ronda seguinte foi a Escócia a ser eliminada contra os portugueses. Até aqui, só boas notícias.

Mas, para desgosto do povo luso, a final é ibérica e é a Espanha que acaba por sair vitoriosa.

A função do pequeno Corgi é apenas cabecear (ou focinhar, neste caso) a bola e acertar num dos baldes, destinos esses que têm as bandeiras dos respectivos países. É muito simples, o balde onde cair a bola é o vitorioso.

Veja a previsão de Steph Furry, o “polvo” de 2024: