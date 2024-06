Ora aí está mais uma história caricata deste Euro 2024.

Um pai decidiu proporcionar ao filho um momento inesquecível e levou-o até à Alemanha para assistir à participação da Escócia na competição. O caso não seria para tanto, não fosse o pai ter enviado um mail à escola que acolhe Aleks Meiklejohn, a informar a ausência do mesmo até a seleção ser eliminada.

«Olá, estou a escrever para informar a ausência do Aleks Meiklejohn a partir de quinta-feira (13 de junho) até a Escócia ser eliminada do Euro 2024. Vamos numa viagem educativa pela Alemanha, visitar diversas cidades e experienciar os altos e baixos de um adepto escocês. Garanto que o Aleks fará um artigo ao detalhe, quando regressar. Vamos Escócia!», pode ler-se na mensagem.

Este mail tornou-se viral nas redes sociais e já conta com mais de 20 mil gostos e milhares de partilhas.

The wee man’s school have been notified of his impending absence ✊🏼🇩🇪⚽️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #euro2024 pic.twitter.com/WszlSoCcki