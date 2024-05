Álvaro Pacheco já não está a orientar o treino desta quarta-feira em Guimarães.

O treinador acordou a saída do clube e a rescisão de contrato vai ser oficializada às 12 horas, numa conferência de imprensa do presidente António Miguel Cardoso.

Álvaro Pacheco vai desta forma seguir para o Brasil, onde o espera o Vasco da Gama. O acordo entre as partes está fechado, falta apenas assinar contrato, o que deve acontecer muito em breve.

Recorde-se que o treinador esteve próximo de assinar com o Cuiabá, mas as negociações acabaram por não avançar devido à intransigência do clube brasileiro em esperar até ao final da época na Europa.

As coisas mudaram depois disso, porém, e Álvaro Pacheco sai mesmo no imediato para o campeonato brasileiro.